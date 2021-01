¿Puede prosperar la revocatoria de mandato contra el alcalde William Dau?

“Cartagena, como bien lo dicen detractores y no detractores, está padeciendo grandes problemas, no de ahora sino estructurales: la ciudad tiene problemas de vías, no hay presupuesto para su mantenimiento, el DATT no funciona como debería, hay problemas en el manejo de la pandemia y hay mucha gente insatisfecha con el comportamiento del alcalde. Cartagena merece que la respeten y tenemos un alcalde que no tiene control a la hora de tratar a la gente. El insulto y la ofensa son el pan de cada día en la ciudad y el alcalde se ha dedicado es a pelear y a hacer un reality show de su vida, lo que indica que no tiene las condiciones ni las competencias para ejercer con idoneidad lo que se le ha confiado, que es administrar proyectos y planes para que la ciudad tenga más progreso y desarrollo”, puntualizó.

Frente a las críticas de por qué la revocatoria no se ejecutó contra mandatos anteriores, Díaz Wright recordó que el último mandato cuyo periodo duró cuatro años fue el de la exalcaldesa Judith Pinedo, ya que el resto no completó su periodo por diferentes motivos.

A su vez, el abogado constitucionalista Óscar Borja, quien también hace parte del comité “Cartagena Corrige”, defendió la validez del mecanismo que se pretende usar para revocar al mandatario.

“Con esta revocatoria lo que busco como ciudadano es que sea el pueblo cartagenero el que tome la decisión de si está contento con la forma como viene gobernando Dau o si está insatisfecho y sabe que Dau no va a cumplir sus expectativas”, dijo.

Pero agregó que más allá de que la revocatoria finalmente prospere, la intención primeramente es darle un ultimátum al alcalde para que se ponga a trabajar por la ciudad. “Hay ciertas personas que no están conformes y que están acudiendo a la Constitución y a la ley para manifestar su inconformismo. El alcalde debe ponerse a gobernar y a hacer las obras que debe hacer en el sentido que Cartagena merece”, señaló.