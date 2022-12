¡Qué cambio de frente! Rodolfo Hernández, ¿próximo candidato de Petro?

A poco más de haber cumplido sus primeros tres meses en el Palacio de Nariño, uno de los frentes políticos que no descuida el presidente Gustavo Petro son las elecciones regionales de 2023. En ciudades como Cartagena ya es común escuchar que tal personaje es el “candidato petrista” o que fulano está buscando la venia del Pacto Histórico. (Lea: Twitter no perdona: el funcionario que no duró ni 48 horas en el Gobierno Petro)

Para nadie es un secreto que mientras se gobierna en la Casa de Nariño y mientras se debaten las reformas en el Congreso, la colectividad petrista quiere mantener su hegemonía política y mantener su fortaleza en las urnas. Torres, alfiles, caballos y hasta la reina... con frecuencia recorren las regiones para calibrar el engranaje.