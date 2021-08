Concejal dice que falta concepto de Mincultura para la Protección Costera

Y luego que se dieran permisos para que empiece a desarrollarse este megaproyecto, el concejal Fernando Niño señala que haría falta por lo menos un concepto que permita establecer que un Bien de Interés Cultural (BIC) de Cartagena no sufrirá ninguna afectación cuando empiecen las obras: la escollera que está entre El Laguito y Tierrabomba.

Con mensaje

“Recibimos un oficio donde el Comité Técnico de Patrimonio Cultural emite concepto previo favorable para las intervenciones de la Protección Costera, pues afirman que no se afectará el Hotel Caribe (reconocido como Bien de Interés Cultural Nacional). Sin embargo, es importante que no se deje por fuera el permiso para intervenir el patrimonio sumergido. En ese sentido, el Comité Técnico de Patrimonio y el Ministerio de Cultura debe entregar los lineamientos para realizar esta intervención, con el fin de no afectar este patrimonio y evitar retrasos en esta importante obra”, advirtió Niño.

Este explicó que la situación se conoció tras un oficio que envió Valorización Distrital al Concejo de Cartagena respecto al proyecto de Protección Costera.

Dice que la escollera es una muralla submarina que tiene gran valor histórico y cultural, y que por eso hay que tomar las precauciones para evitar cualquier tipo de afectación.