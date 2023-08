“Queremos que se acabe el maltrato de exparejas a las mujeres”: Nadia Blel

La radicación, que contó con la presencia de la señora Consuelo Rodríguez, madre de Gabriel Esteban y víctima silenciosa de este doloroso hecho, visibilizó cómo actualmente en Colombia aunque se le impute un cargo al victimario por el delito perpetrado contra el menor, no existe aún una sanción penal específica que castigue el daño que se le hizo a la madre, por lo que en este caso la conducta quedó impune.

“Sé que esta ley nos va a ayudar mucho a las mujeres porque irá en contra del sufrimiento que no se ve. Yo sé que mi hijo me está apoyando, y me da las fuerzas para estar acá y poder apoyar”, afirmó la señora Consuelo.

En este contexto de violencia, aunque la manifestación más devastadora radica en el asesinato de los menores, también se pueden observar conductas que incluyen la manipulación de los hijos con el propósito de alienarlos emocionalmente en contra de la madre, agredirla verbalmente en su presencia, incumplir con los horarios establecidos en las visitas o amenazar a su pareja con expresiones como “Te los voy a quitar”.

Por eso con el proyecto de ley Gabriel Esteban se espera abordar la falta de legislación existente al reconocer y establecer la violencia vicaria como una conducta penal independiente, adicionando un artículo nuevo al Código Penal, asimismo se le brindarán medidas de protección adicionales a las mujeres e hijos víctimas de violencia intrafamiliar en los que se tenga prueba o indicios de violencia vicaria, estableciendo de manera provisional medidas relacionadas con régimen de visitas, la guarda y custodia del menor.