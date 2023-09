¿Quintero miente? Millicom dice que EPM no ha sido diluida

“Ante las imprecisas y públicas afirmaciones realizadas acerca de lo que ocurrió en la asamblea extraordinaria de accionistas de Une EPM Telecomunicaciones (Tigo), celebrada este miércoles, 13 de septiembre”. De esta manera, Millicom le salió al paso a las declaraciones del alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

En una declaración escrita, Millicom explicó que en dicha asamblea reafirmó la necesidad de realizar una importante y necesaria capitalización de la empresa por un monto equivalente a US$150 millones y se instruyó a la junta directiva de Tigo para que emita el correspondiente reglamento de suscripción de acciones de la compañía, con el fin de ofrecer estas acciones a todos sus accionistas.

“Esta capitalización no representa dilución alguna para los accionistas que aporten capital. La decisión de cada accionista sobre capitalizar o no la compañía le corresponde individualmente a cada accionista. EPM no ha sido diluido y mantiene la posibilidad de aportar su parte del capital y mantener su participación accionaria”, se lee en la nota, que contradice la versión de Quintero a través de la red social X, quien afirmó que Millicom había hecho una maniobra que forzó a EPM para quedarse con el 98% de Tigo.

Igualmente, Millicom reiteró que la capitalización es necesaria y suficiente para preservar la integridad y continuidad de la empresa y evita un proceso de reorganización financiera.

“Millicom ha repetido en numerosas ocasiones — y lo hacemos de nuevo hoy — nuestro profundo compromiso e intención de aportar los recursos para la capitalización que Tigo requiere para continuar prestando, sin interrupción alguna, servicios de comunicaciones a los colombianos. Con esta inyección de capital, Millicom tiene la convicción de que Tigo, continuará su senda de crecimiento y contribución al desarrollo del sector de las telecomunicaciones en Colombia.