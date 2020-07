Freddys Quintero se mantendrá como contralor encargado

A su turno, el concejal Javier Julio aclaró que lo que presentó no fue una recusación contra la Mesa Directiva e indicó que la Contraloría aún no le ha dado la información que le requirió. También le pidió a la Mesa Directiva que le envíe por escrito la respuesta que dio en plenaria, para responderla también por escrito.

Aunque la Mesa Directiva no tomó una decisión de fondo, con su respuesta dejó ver que Freddys Quintero seguirá como contralor encargado hasta tanto no se decida qué pasará con la elección de Héctor Consuegra como contralor Distrital para el periodo 2020-2023. Consuegra alega que no está inhabilitado. Dice que deben posesionarlo y que luego en un proceso ante lo Contencioso Administrativo se decida en derecho si está inhabilitado o no. Hay que recordar que el Concejo presentó quejas disciplinarias y denuncias contra Consuegra, teniendo en cuenta que considera que omitió información importante en el proceso al no informar de su vinculación en Edurbe.