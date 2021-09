Ratifican elección del alcalde de la localidad 1

Luis Negrete, alcalde de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, fue demandado por nulidad electoral por el ciudadano Gustavo Adolfo Martínez Betancourt ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, por una supuesta inhabilidad, ya que presuntamente fungía como personero auxiliar al momento de ser elegido. Desde hace meses el mandatario local ha alegado que la demanda no tenía asidero jurídico ya que es falso que ostentaba dicho cargo.

“Yo no era personero auxiliar, sino otro de los que estaba ternado, que se llama Luis Ernesto Ramírez, que está en la Personería. El año pasado, en octubre, presentaron esa demanda. El año pasado se cayó la audiencia inicial porque los planteamientos de la demanda estaban mal elaborados y tuvieron que mandarlos a redactar de nuevo. Después de hacer esto fijaron una nueva fecha para la audiencia, que finalmente fue la que se hizo hoy -ayer-. Esa demanda no tiene asidero jurídico, pero la presentaron y hay que atenderla. Estoy tranquilo porque es una demanda infundada. No está bien soportada”, explicó Negrete a El Universal en febrero de este año.

La corporación edilicia siempre manifestó su apoyo a los argumentos legales de Negrete frente a la acción judicial.

El proceso continuó su curso y en una sentencia de segunda instancia del 9 de septiembre de 2021, ante las dos apelaciones al primer fallo, positivo para Negrete, hechas por el demandante y un coadyuvante, del Tribunal de Bolívar, la Sala de lo Contencioso Administrativo, sección quinta del Consejo de Estado, ratificó la habilitación de Negrete como alcalde local.

Por lo tanto, la justicia ha acreditado que Luis Negrete no está inmerso en alguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses, luego de una revisión del régimen general del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y al marco jurídico aplicable a los distritos especiales en torno al régimen de inhabilidades de los alcaldes locales.