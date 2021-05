Los motivos de Dau para declararse impedido en proceso de revocatoria

El impedimento

En el oficio, la procuradora señaló que acogía los argumentos expuestos por el alcalde William Dau para declararse impedido para asumir la vigilancia de la recolección de firmas.

Este argumentó que hay un conflicto de intereses, teniendo en cuenta que finalmente la recolección de firmas hace parte de los procesos revocatorios que se adelantan en su contra.

En su argumentación, el alcalde indicó: “Que dando respuesta al oficio RECAG-CE-000511 del 29 abril del 2021, presento impedimento en mi condición de autoridad administra que tiene en cabeza según Decreto 539 de 2020 el cumplimiento de las disposiciones sanitarias emitidas por las autoridades nacionales. Lo anterior con fundamento en que el procedimiento a realizar de recolección de firmas surge dentro del trámite de revocatoria de mandato del cargo en que actualmente me encuentro ocupando como alcalde mayor de la ciudad de Cartagena, pudiendo estar dentro de las causales de conflicto de interés e impedimento, consagradas en la Ley 1437 del 2011”.

Esto hace referencia a “cuando el interés general, propio de la función pública, entra en conflicto con un interés particular y directo del servidor público, deberá declarase impedido”.

De hecho, cita el artículo 11 de la Ley 1437, que indica lo siguiente respecto al conflicto de intereses: “Conflicto de interés y causales de impedimentos y recusación. Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas, podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por: (1) Tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión del asunto, o tenerlo su cónyugue, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho”.