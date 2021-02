Reacciones ante ley que quita a alcaldes menores manejo de Fondo Local

Ediles, en la lucha

Aunque critica que le hayan quitado funciones a los alcaldes locales, Romero cree que lo que ocurrió es un castigo.

“Desafortunadamente, se desvió el objetivo de las Juntas Administradoras y de los alcaldes locales. Quizás esto es un castigo a esa falta de ordenamiento. ¿Por qué?, pues porque cada partida del fondo debería ser para dar solución a necesidades insatisfechas de la comunidad, y no como lo denuncia Funcicar y otras entidades, que se invierte en cuestiones que no son prioritarias. Se debe aprovechar para que la escogencia de alcaldes locales se reglamente y que sea más por méritos que por asuntos políticos. Esto aseguraría que se inviertan bien los recursos y que se puedan asignar debidamente las partidas para la comunidad, y no lo que ha venido pasando en estos últimos años, cuando vemos que se hicieron capacitaciones con estadías en Barú y otra islas, cuando ese no debe ser el objeto de la contratación para los fondos”, dijo.