Realizan debate de control político a empresas de aseo

Seguido a esto intervino el concejal David Múnera, afirmando la importancia de este control político, dado que la situación del aseo es uno de los temas que más preocupa a los cartageneros: “Es una de las situaciones que tiene mayor insatisfacción de acuerdo con las encuestas y el resultado de Cartagena Cómo Vamos, donde afirma que más del 69% de los cartageneros se sienten insatisfechos con las empresas que prestan el servicio de aseo. La ciudad está abandonada afectando el medio ambiente. No hay un ambiente sano. Por ello es importante realizar el control político”.

Añadió también que en la actualidad existen unos pagos pendientes del año 2022 a las empresas Pacaribe y Veolia, y que a su vez tienen una orden de no pagarlas. “Pacaribe está solicitando el pago de $32 millones y Veolia una factura del 2019 y 2020 por un valor superior a los $1.300 millones. Con respecto a esto surgen inquietudes y preocupaciones que quiero presentar. Otro tema que es necesario aclarar es por qué Apoyo Logístico es quién tenga que dar esa información. Entonces es importante aclarar: tenemos deuda o no tenemos deuda, existen o no existen”, agregó.

A su turno el cabildante César Pión, aseguró que el debate de control político en este caso puede apuntar en varios aspectos: servicios de recogida, tarifa, estado de la salud, anomalías, entre otros. “Hay unos contratos que nacieron con una debilidad administrativa que nunca se han tocado a fondo. Además se está cobrando doble el servicio de aseo a los habitantes del Pozón, de acuerdo a una denuncia de la comunidad en el diario local”, sostuvo.

Agregando que cabe la posibilidad que Pacaribe no los haya desvinculado y eso en cierta medida los afecta. Por otro lado aseguró que: “Es cierto que no hay capacidad sancionatoria, hay unos contratos que se firman, y unos supervisores para emitir un pago”.

Por último el secretario General explicó que ambas empresas han venido cobrando unas facturas relacionadas con servicios esenciales, pero que estos no fueron autorizados por el Distrito y no están debidamente documentados por los operadores de aseo, es decir en términos legales fueron rechazados.