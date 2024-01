Reeligen a Julio César Morelo Nassi como secretario del Concejo de Cartagena

De los 19 miembros que conforman la corporación edilicia, 18 votaron positivamente para que Julio César Morelo sea nuevamente el secretario general, teniendo en cuenta que ocupó este cargo entre enero del 2021 y diciembre del 2023.

Solo un concejal no votó, porque estaba ausente. Se trata de Pedro Luis Aponte García, quien empieza su carrera en el Concejo de Cartagena luego de verse inmiscuido en una polémica con la concejala Gloria Estrada, quien la semana pasada no permitió que este, en calidad de presidente del Concejo, la posesionara, argumentando que no lo aceptaría por la enemistad que tienen y las denuncias que ha interpuesto en su contra. Lea: Impiden que el concejal Pedro Aponte dirija la primera plenaria del Concejo