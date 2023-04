Reforma a la salud: rechazaron casi todos los cambios que piden los partidos

“Nos acabamos de reunir los tres presidentes de los partidos, Partido Conservador, Partido Liberal y Partido de La U y el balance es el siguiente: del total de las proposiciones, solo acogen el 27%, rechazan el 73% y de las prioritarias que son el modelo mixto, la libre escogencia, gestoras de salud y vida haciendo auditorias acogen solo 19 de 95, menos del 20%”, agregó. Lea además: Oposición radicó ponencia que busca archivar reforma a la salud

Precisó además que “si esas condiciones persisten el martes, el Partido Conservador votará negativo el proyecto a la ponencia radicada producto de la reforma presentada por el Gobierno”, incluso sostuvo que “me negué a asistir a una reunión de las 02:00 p.m., no vuelvo a asistir a más reuniones, para qué con el 20% de acogida, se notificará al Ministerio que no lo vamos a votar en caso de que ellos persistan en esa postura, deben acogerlas de otra manera o no hay votos”.