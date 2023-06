Revelan chats entre Gustavo Petro y Armando Benedetti, ¿qué dicen?

Benedetti por su parte, se limita a decirle que escuche también su versión.

B: “Presidente, te insisto, no sabes muchas cosas. Solo has oído una parte de la historia. Mañana sabrás del otro lado de la moneda!... ¡Aquí no hay ningún invento! Nadie ha dicho mentiras”, señala.

Sin embargo, conforme pasan los días y se revelan más pruebas, más aumenta la desconfianza del embajador con respecto a Laura Sarabia, a quien considera, fue la culpable de filtrar la información.

B: “Mientras a mí me pides que me calle, Laura sigue llamando a los directores de medios para que vean los viajes que hice en avión a Venezuela, lo de los permisos y una supuesta afirmación, que no existe, en un polígrafo a la niñera”, le reclama.

El Presidente de nuevo trata de calmarlo. “Nadie está llamando. Ya hablamos. Quien lo hace es otra cosa. Laura está en silencio con los medios”.

Pero algo pasa y Benedetti estalla y en Twitter asegura en Laura Sarabia fue quien lo llamó.

B: “Laura me llamó el 17 de abril a la 1 p. m. a decirme que estaba preocupada porque Marelbys estaba en contacto con varios periodistas, y me pidió que le ayudara”.

Y asegura: “De ahí sale la idea de que ella se vaya conmigo a Venezuela. Es al revés: Laura Sarabia me busca a mí y yo lo que hago es contratarla. Para ese momento, el problema para Laura Sarabia es que se revelara la cantidad de dinero o el flujo de dinero en efectivo que había en su casa”.

También plantea la pregunta sobre si ella chuza, que a la postre termina siendo el primer campanazo del otro escándalo, el cual el fiscal Francisco Barbosa calificó de “grotesco” y de ser uno de los capítulos más oscuros de la historia judicial del país.

B: “La que me informa que Marelbys habló con Vicky y me dice que va a salir en SEMANA. ¿Por qué sabía? ¿Ella chuza?”.

Por su parte, después de estas declaraciones, Petro le responde notablemente molesto: “No sabe usted lo que hizo. O me suspende ya su confrontación, o no nos volvemos a ver”.

Benedetti también le responde: “De alguna forma has tomado partido sin saber de mis argumentos”.

Por último, Gustavo Petro lanza una bandera blanca: “¡Ya mismo la suspendo!”. Y agrega: “Mañana sabrá todo y el enorme error que usted comete contra sí mismo. Hablamos”.

Tras ese episodio, el Mandatario vuelve a escribirle, nuevamente enojado: “Necesito hablar con usted de inmediato”.

B: “Presidente, me he enterado por muchos periodistas de que Laura está dejando oír unos audios descontextualizados. La actitud de ella no parece ser la de una jefa de gabinete que protege al Gobierno, sino la de una niña que protege su posición actual. Hasta les dice que Maduro te dijo a ti que yo consumía cocaína y que por eso no me nombraron ministro del Interior, después de haberlo pedido. Te aclaro”, le responde el funcionario barranquillero, en relación a los audios en los que este asegura que la campaña de Petro fue financiada por terceros.

Y añade: B: “¿Me dices si te llamo o me llamas? ¡Ajá! ¡Estoy pendiente! ¡Yo también quiero hablarte!... ¡Hemos debido hablar antes!”.

Cabe destacar que, en relación a esa confesión que hizo Benedetti en sus audios, La Fiscalía General de la Nación emitió un breve comunicado este viernes 9 de junio, donde explica los hechos que están sacudiendo al gobierno de Gustavo Petro. “En atención a la información conocida públicamente durante los últimos días, la Fiscalía tiene una línea investigativa que está a cargo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y de la Dirección Especializada contra la Corrupción, respectivamente”, reza una parte del comunicado. Lea aquí: Ricardo Roa deja a Armando Benedetti como mentiroso

De igual manera, se agrega claramente que “se articularán las capacidades y, de acuerdo con sus competencias, los fiscales dirigirán sus actuaciones hacia personas aforadas y no aforadas. El frente investigativo está enfocado a determinar si se cometieron delitos relacionados con la posible financiación ilegal de la campaña electoral del Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Aquí se establecerán posibles responsabilidades en los delitos de financiación de campañas electorales de fuentes prohibidas, violación de topes electorales y demás que se puedan tipificar”.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, se pronunció sobre los dineros de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Esto se debe a que él fue gerente de campaña del mismo y según Roa “desde la gerencia general de la campaña, jamás se recibieron aportes ni donaciones, ni directamente de Armando Benedetti, ni de sus referidos”, declaró. Además de eso, el actual presidente de Ecopetrol dijo que lo que sí quería dejar claro era que en la tarea de conseguir recursos para financiar la campaña electoral: “hubo intentos de reuniones con empresarios”, destacó.