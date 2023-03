“Ruego su intervención o mi pena de muerte”: excontralor David Turbay a la Corte

David Turbay, excontralor.

E insistió: “Llevo 23 años tratando de que haya justicia en mi caso, con conceptos de los mejores ex magistrados de la Corte Constitucional y de un ex comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y estudios profundos se responden con argumentos formales, con principios no normativos, con modulaciones que no son de recibo, con esquivaciones al deber, que hacen caducar mis derechos fundamentales de manera caprichosa”.