Se ahondan diferencias entre el Concejo y el Distrito

Por ello, el Concejo rechazó sus declaraciones y lo citó a una sesión para que explicara algunos temas de la administración y que señalara con nombres propios a los concejales a los que se refería.

Sin embargo, Córdoba no asistió a la cita y el Distrito aclaró que no pudo llegar porque estaba realizando labores propias de su cargo.

En la sesión de ayer del Concejo, el caso de Armando fue motivo de debate nuevamente. A las 10 de la mañana llegó a la corporación la excusa de por qué no asistió a la sesión del viernes pasado.

Pero, una hora después, ocurrió otro hecho que dejó al aire otras sensaciones al interior de la corporación edilicia. Pese a que no se tenía previsto en el orden del día que se había consensuado, en el recinto se pidió que se leyera un documento que acababa de llegar.

El concejal Lúder Ariza indicó que ello no estaba en el orden del día, pero luego de la intervención de varios concejales que sí estaban de acuerdo se terminó leyendo el documento.

En este, Córdoba se retracta de sus declaraciones. “Yo, Armando Luis Córdoba Julio, secretario de Participación Ciudadana, remito el presente líbelo, con el fin de dar respuesta al cuestionario enviado por ustedes y recibido en esta dependencia el día 22 de enero del 2020. En cuanto a las preguntas, procederé en orden a responderlas de forma global. En relación con las palabras expuestas en el diario de circulación local El Universal, manifiesto mi retracto o puntualizo que no he recibido ningún tipo de extorsión o propuesta por parte de los actuales integrantes de la corporación (Concejo de Cartagena), para acceder a cometer conductas que atenten en contra de la transparencia, las buenas costumbres de la administración pública y de sus corporaciones”, indica Córdoba en la carta.

Así, Wilson Toncel, concejal del partido Cambio Radical, señaló que la retractación la tenía que hacer en todos los medios en donde circularon sus declaraciones.

Pero una de las más fuertes críticas la recibió de parte del concejal conservador Rodrigo Reyes. “Es fácil decir que todos los concejales somos bandidos y que los extorsionamos. Eso no es cualquier denuncia, es preocupante que una persona como el doctor Armando Córdoba, que ocupa la secretaría más importante, por los recursos y todos lo programas que maneja, presente un denuncia de estas y hoy se retracte así de sencillo, con una carta al Concejo. Le recuerdo que existen fallos de las diferentes cortes, donde dice que el hecho de que la persona se retracte de ese delito de injuria y calumnia, no quiere decir que con eso se subsane a la persona que recibió el agravio, no, porque hay unos daños y perjuicios. Ya la flecha salió del arco y ya el daño está hecho. Ya el daño está hecho a nivel personal de cada uno de los concejales.

“En el caso mío, voy a esperar que Córdoba venga a la sesión, que lo diga en sesión y tendrá que ir a todos los medios a desmentir lo que dijo. Entonces sí voy a pensar en no denunciar, porque voy a pensar bien en cómo atacar este agravio. No tenemos nada en contra de Córdoba ni ningún funcionario, sencillamente tenemos que buscar la forma de que funcionarios de este gobierno, del doctor Dau, respeten a esta corporación, y más cuando hemos cumplido las reglas. Creo que ninguno de los concejales que estamos aquí hemos ido a buscar prebendas en una secretaría. El gobierno nos tiene apartados porque a su juicio somos una lepra; no ha pasado nada, pero aquí vamos a hacer control político a los funcionarios. A su favor los funcionarios tienen el tiempo, porque apenas llevan 20 días. A partir de dos meses los resultados tienen que verse. Es que vamos a ver qué hizo Córdoba, o en el Ider qué están haciendo con los deportistas”, expresó Reyes.

El concejal conservador también se refirió a los concejales del partido Alianza Verde, que la semana pasada se declaró como partido de gobierno de la administración Dau.

“Se los digo a los compañeros del partido Alianza Verde, porque ellos se declararon como partido de gobierno. Entonces son cercanos al alcalde. Entonces el mensaje es de tranquilidad, que no tenemos nada en contra del gobierno, queremos que las cosas salgan bien, pero en el marco del respeto. Tenemos que respetarnos. Y es lo que hace el alcalde; el alcalde cada día hace una denuncia, cada día se retracta, pero por qué pasa, porque no hay una persona que esté denunciada que lleve esto al final. La retractación se acepta, pero hay unos daños que tiene que pagar, porque hay unos perjuicios que ocasiona una denuncia. Tenemos que enseñar al alcalde a que conozca que cuando ataca sin razón de ser, sin tener evidencia, hay una familia que se afecta. No voy a permitir que el alcalde ni ningún funcionario haga denuncias y especulaciones que no han sucedido y creo que ningún concejal debe permitirlo porque está en juego el criterio y la imagen de esta corporación. No acepto esa retractación (la de Córdoba) y voy a esperar que venga a la sesión para ver qué acción voy a tomar”, concluyó Rodrigo Reyes.

Ante la intervención y para cerrar, el concejal Lúder Ariza le salió al frente y señaló que pareciera que la decisión de su partido Alianza Verde (de declararse partido de gobierno y del que también es militante Armando Córdoba), no cayera bien en algunos sectores del Concejo y explicó que no pretendía que no se leyera en sesión el documento, en el que Córdoba se retracta.

“Hoy el partido Alianza Verde es de gobierno y pareciera que eso no cayera bien en algunos sectores, pero yo no voy a defender lo que no se puedo defender, el sol no se puede esconder. No pretendía que el documento no se leyera porque podíamos esperar el día de mañana. Soy de gobierno, pero cuando me toque negar algo, lo voy a negar. No soy caballo cochero y, cuando me toque hablarle duro al gobierno, le voy a hablar. No quiero que quede en el ambiente que no queríamos que el documento no saliera a la luz del día”, remató Ariza.