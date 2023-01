“Sé cómo vencer la inseguridad”: Carlos Ramos, aspirante a la Alcaldía

El día 29 de octubre inscribimos el movimiento denominado Ciudadanos por el Desarrollo bajo el lema “Por una Cartagena incluyente”. A la fecha estamos en el proceso de recolección de firmas para inscribir mi candidatura, en este momento me encuentro en reuniones permanentes con un grupo llamado UNÁMONOS y por la sostenibilidad y la recuperación de Cartagena considero que se deben unir fuerzas para no permitir que se siga haciendo de esta ciudad un nido de corrupción.

Y qué mensaje tiene para aquellos que no lo conocen...

Soy un cartagenero, líder social y cultural que durante 28 años viene trabajando por los sectores más necesitados de Cartagena, fui presidente y vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del barrio el Milagro, barrio en el que resido; por otro lado, quiero dejar claro que para ser alcalde no se necesita ser conocido por las elites, se requiere de la aceptación de las mayorías que están ubicadas en las zonas más pobres de Cartagena, gente con la que vengo trabajando, me conocen y me reconocen.

¿A qué se compromete con ellos?

Me comprometo a transformar a Cartagena en una mejor ciudad, donde todos y todas vamos a vivir bajo excelentes parámetros de seguridad y de forma digna.