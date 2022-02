“Se están violando derechos”: Distrito sobre sanción al alcalde Dau

“Desde la administración se han adelantado todas las gestiones necesarias para cumplir con la reubicación del Cabildo Indígena Zenú; sin embargo, no se ha hecho efectiva ya que, pese a que en el año 2021 el Concejo Distrital otorgó las facultades al alcalde para hacer el traslado, una de las condiciones era tener un avalúo del predio, el cual fue contratado con el IGAC; no obstante, el trámite del avalúo a cargo de la mencionada entidad no alcanzó a culminar antes de finalizar la vigencia y las facultades otorgadas vencieron”, explicaron desde la Alcaldía.

Lo que considera la entidad que debe seguir en el debido proceso es que el Distrito vuelva a solicitar las facultades para continuar con los trámites necesarios para la adquisición del predio a donde será trasladado el cabildoú, una vez se inicien las sesiones el Concejo Distrital, el 1 de marzo de 2022. “Antes de la fecha, no es legalmente posible para el Distrito realizar la compra del inmueble”, indicaron.

Y agregaron: “Llama la atención que incluso la parte accionante, es decir, quienes interpusieron el desacato, comprendieron que el Distrito se encuentra en una imposibilidad legal para dar cumplimiento al traslado y, por ello, solicitamos al Juzgado que nos concediera dos meses adicionales para cumplir con la reubicación; sin embargo, la jueza desconoció esta solicitud de los interesados y procedió a cambiar la multa por arresto inmediato”.