Se hundió ley que reglamentaba las sesiones virtuales en el Congreso

Esa ley además incluía un artículo en el que se determinaba que las sesiones virtuales no podrían utilizarse para hacer las reformas, que pretenden algunos sectores, para cambiar los acuerdos de paz.

A su turno el representante del Centro Democrático, Óscar Darío Pérez (del Centro Democrático) señaló que la Ley Quinta, señaló que se hace urgente encontrar un acuerdo de todos los partidos para modificar el reglamento del Congreso.

Desde la Colombia Humana, el representante David Racero, señaló que esa reforma no incluía nada respecto a las sesiones no presenciales y sesiones mixtas. El Senado, que también tenía el proyecto en el orden del día no lo abordó ante el hundimiento en la Cámara.