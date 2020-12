Se venció el plazo y no se conocen resultados de auditoría a Contralor

Una grabación de lo que sería una conversación entre Freddys Quintero, contralor Distrital encargado, quien habla con otro hombre sobre una supuesta presión a un concejal fue crucial para que la Auditoría General de la República (AGR) adelantara en octubre una auditoría exprés a la Contraloría Distrital de Cartagena.

La AGR recibió los señalamientos públicos que hizo el alcalde William Dau Chamatt y conformó un equipo interdisciplinario, que tiene la responsabilidad de determinar la veracidad de los hechos denunciados y posteriormente elaborar el informe preliminar con los resultados de los hallazgos del caso. Lea: Guerra Dau vs. contralor: alcalde ataca con audio de supuesta corrupción

De acuerdo con esta entidad y según explicaron en una misiva que enviaron al mandatario la respuesta de fondo se daría a conocer -a más tardar- el 30 de noviembre de 2020 “según los tiempos establecidos para la auditoría exprés, sin exceder el término máximo de seis (6) meses, de acuerdo con lo previsto en el artículo 70 de la Ley 1757 de 2015”.

Este martes, vencido el plazo, el alcalde Dau informó a El Universal que el informe final de la auditoría exprés a la Contraloría Distrital se conocería el 20 de diciembre.

“Estuve conversando con el funcionario que inicialmente me contactó de la Auditoría General y me dijo que el proceso está un poco demorado pero me explicó que para el 20 de diciembre podemos estar recibiendo un informe final”, anotó Dau.

Este medio intentó comunicarse con la Auditoría General de la República (AGR) para conocer otros detalles del proceso de investigación, pero no obtuvo respuesta oficial.

Entre los hechos denunciados por Dau también se destaca que el contralor Freddys Quintero habría nombrado como funcionaria de planta en la Contraloría Distrital a su propia compañera sentimental.

Sobre la auditoría exprés

Las auditorías exprés parten generalmente de temas de interés nacional o de denuncias ciudadanas sobre temas coyunturales que se están presentando en el momento. La Auditoría General de la República (AGR) acepta la denuncia a través de los medios de comunicación o la ciudadanía.