Secretaría de Turismo, una necesidad para Cartagena

Agregó que un equipo de la oficina de Gestión del Riesgo también inspecciona la infraestructura de los establecimientos en el sector insular para verificar que estén en buen estado y no representen riesgos.

Así, el funcionario señaló que desde su oficina se capacitan a 60 personas en este sector de Barú para crear dos COMBAS en esa zona para atender en su totalidad el sector y otros puntos en las islas. “Se están visitando los distintos establecimientos que operan en Playa Blanca, encontramos que no había planes de riesgo. Hoteles, restaurantes, hostales no tienen un protocolo establecido en emergencias y estamos capacitando a todos estos actores para brindarle mayor seguridad a los turistas que nos visitan”, indicó el funcionario.

Uno de los intervinientes en la sesión fue el director de la oficina de Gestión del Riesgo del Distrito, Fernando Abello, quien ante las preguntas de concejales develó que en Playa Blanca no existen los denominados Comités Barriales para la Atención de Emergencias (COMBAS), fundamental para la toma de decisiones rápidas ante emergencias.

A su turno, el concejal Carlos Barrios señaló que “hay una proliferación de la industria náutica, pero no ha podido ser controlada”. Le pidió al Distrito que ayude a la Armada con la compra de más lanchas y más personal para la Dimar, para que tengan mayor alcance en los controles respectivos.

Señaló que desde Capitanía se hacen todos los controles necesarios y que ante la pregunta del porqué embarcaciones de recreo están siendo utilizadas para transportar turistas, explicó que no están autorizadas para ello y que por actividades ilegales como esas tienen 150 investigaciones.

Sin embargo, han apoyado en evacuaciones porque entienden que el Distrito no cuenta con los medios. Señaló que en el 2019 hicieron 44 evacuaciones en sectores de Tierrabomba, Punta Arena, Playa Blanca, por situaciones como traslado de heridos y embarazadas.

Por su parte, atendiendo a las acciones para el ordenamiento de playas, el director de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique), Ángelo Bacci Hernández, indicó que “de acuerdo a los estudios de calidad de agua realizados, en Playa Blanca los turistas pueden tener contacto con el agua y no representa peligro. Aunque tenemos que decir que es evidente que en las lagunas internas en Playa Blanca se presenta contaminación por el mal manejo de las aguas residuales. Estas aguas contaminadas podrían permear hacia la zona de playas, contaminándolas. Siempre hemos insistido sobre el tema, pero ha sido difícil tomar determinaciones porque en Playa Blanca tienen injerencia varías autoridades. Por esa razón, quiero invitar a la administración Distrital a trabajar unidos para mejorar ambientalmente a Playa Blanca, incluyendo a los servidores turísticos y comunidades”, puntualizó Bacci.

Consejo comunitario de Playa Blanca

En la sesión también estuvieron como invitados miembros del Consejo Comunitario de Playa Blanca. Uriel Cardales, presidente de este consejo, criticó que en Playa Blanca no hay inversión, y se quejó porque no reciben dinero del impuesto de $18.500 que se cobran a las personas que parten del muelle de La Bodeguita. “Los operadores no han cumplido con la norma técnica sectorial, porque en Playa Blanca nunca se han recibido recursos, y todos los problemas que ocurren en nuestra comunidad solo se lo atribuyen a los prestadores de servicios como somos los negros que estamos en esta zona”, dijo.

A su turno, Wilman Herrera, defensor de las comunidades étnicas y pescadores, señaló que el Distrito, en el caso de Playa Blanca, debe hacer procesos de socialización antes de tomar medidas. Dijo que está de acuerdo en corregir lo malo, pero que se respeten los derechos de los nativos.

Un representante de Parques Naturales estuvo en el Distrito, explicando que solo el 30% de las personas que visitan Parques Naturales Corales del Rosario están pagando por el ingreso. “Ese ingreso solo se realiza por una de las partes autorizadas y es el muelle de La Bodeguita, porque por allí es que se puede hacer el control. Por vía terrestre no se ha podido controlar. Son $3.600 millones se recaudan y solo el 46% es destinado al Parque Natural Corales del Rosario, que son 1.600 millones. Solo se destina el 46% porque los otros recursos van destinados a otras áreas protegidas que no reciben ninguna ingreso. Son 63 áreas protegidas en Colombia”, dejó ver.

Finalmente, el secretario del Interior del Distrito, David Múnera, señaló que entiende que Cartagena tiene problemas desde hace muchos años con la organización de playas y con las políticas que beneficien al turismo. Dijo que es una prioridad crear una Secretaría de Turismo. “Queremos construir una política de turismo y de playas que sea lo mejor para todos. Estamos dispuestos, con la participación de todos los sectores, incluido el Concejo, a construir por primera vez una política pública de turismo y de playa”, concluyó.