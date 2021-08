Secretario de Participación habla de cómo agilizará la contratación

La estrategia

El nuevo secretario tiene una estrategia para atender esa situación: “Es con un ejercicio de planeación estratégica rigurosa que vamos a atender esta situación. Entiendo que aunque se haga un buen proceso de planeación, hay que surtir los pasos en otras dependencia, pues eso no depende solo de la Secretaría de Participación, pues esta no tiene facultad de contratación superior a los $85 millones y nos toca hacer toda la ruta para que llegue a la UAC; y si todo llega a la UAC, allá se represan los contratos, entonces tienen que llegar de la manera más ágil, pero también con procedimientos bien claros para que no los devuelvan. Entonces me voy a organizar haciendo un buen sistema de planeación, teniendo unos buenos técnicos que preparen muy bien todos los estudios y procesos precontractuales para cuando lleguen allá todo sea rápido y hacer un buen proceso de articulación. Este es un tema de trabajo en equipo. Estamos revisando al detalle cada rubro y la idea es optimizar lo que más se pueda”, dijo.