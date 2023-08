“Seré un Bukele en Cartagena, pero sin violar los derechos”: Nausícrate Pérez

Nausícrate Pérez Dautt, abogado, exsecretario del Interior y reconocido activista de distintas causas como la lucha contra los peajes internos, aspira a la Alcaldía de Cartagena con el aval del partido Verde Oxígeno, dirigido por la excandidata presidencial Íngrid Betancourt. Quiere llegar al Palacio de la Aduana “sin darle un peso a nadie por un voto” e invita a la ciudadanía a respaldar a quien la ha defendido y no a las candidaturas de mayor poderío económico y electoral. Lea: ¿Lidio García se unió a su campaña? Dumek Turbay responde

En una contienda electoral donde para muchas voces la Alcaldía está entre dos o tres candidatos, ¿qué lo motiva a participar y seguir adelante?

Eso es una dinámica que siempre se ha visto, pero, al final, en Cartagena siempre termina ganando el voto crítico y de opinión. Muchas campañas en la historia política han tenido todo para ganar, dinero, recursos, prebendas y todo tipo de potencia; sin embargo, ganan los que logran cohesionar a diversos actores alternativos. Muchos recordarán cómo ganó Guillermo Paniza, quien marcaba bajos porcentajes en las encuestas, a Héctor ‘Tico García Romero en 1994. Las encuestas siempre se han equivocado en la ciudad, miren el caso Judith Pinedo o William Dau. La ciudad decide su voto a última hora, se guardan su decisión.

¿Y encantar a esos que dejan su voto para última hora es su apuesta?

Así es. A través de nuestra estrategia ‘Nausícrate escucha a la comunidad’. De esta manera, trato de visitar entre 200 y 500 viviendas a diario, y, a veces, si la fuerza me lo permite, puedo llegar a mil hogares dando a conocer mis propuestas cívicas y yo conocer las necesidades de la gente de primera mano.

Esa es mi estrategia, directa con el ciudadano, pues no nos interesa tranzar con líderes que piden cinco, diez millones por reuniones y listados de votantes. Hemos tomado la decisión de no pedirle ni darle un peso a nadie.

¿Está seguro que de esta manera llegará al final de la contienda?

La gente conoce de mi experiencia en lo público y mi activismo social en todo tipo de temas como la lucha contra los peajes. Mis virtudes, mi hoja de vida intachable y el conocimiento de lo que mi nombre significa en los barrios son los insumos para llegar al final. Mi convicción es llegar al 29 de octubre, por ende, no he conversado con ningún candidato de los que llaman “fuertes”.

Pero hace parte del Acuerdo de la calle de Las Damas...

Un periodista bautizó ese espacio que lo que en verdad fue una charla, un café entre varios precandidatos alternativos e independientes. No obstante, no hay acuerdo, no hay reglas de juego, no hay nada. Por lo tanto, hemos decidido apartarnos de todo tipo de bloque y sí que cada quien fortalezca su campaña de forma individual hasta el final.

¿Cuáles son los principales ejes de su campaña y que lo hacen la mejor alternativa?

Somos la mejor alternativa porque desde siempre hemos escuchado a la ciudadanía. Yo he sembrado miles de árboles sin fines electorales y he prestado atención del clamor de la gente de forma directa. Hoy a los cartageneros les preocupa la seguridad, pues es un problema muy fuerte en la ciudad.

Por consiguiente, proponemos un Plan de Seguridad y Convivencia para Cartagena, construido gracias a mi experiencia como secretario del Interior, en el gobierno de Campo Elías Terán, en el que tuvimos índices óptimos, concatenada con dinámicas actuales que han complejizado la lucha contra la inseguridad. Es necesario tener plataformas tecnológicas de seguridad, cámaras de última generación, drones, seguridad desde las alturas, frentes o red de informantes con taxistas y mototaxistas con unos incentivos y brigadas vecinales de seguridad.

Cartagena requiere una central integral de inteligencia que brinde información inmediata y de primera mano, conectada con una central en cada una de las tres localidades con tecnología de reconocimiento facial, geolocalización e inteligencia artificial. Es necesario un pacto entre la Fuerza Pública y la ciudadanía, y así salvar vidas.

Queremos hacer cosas que ha hecho Bukele en El Salvador con las pandillas, pero sin violar los derechos humanos, pues lo que queremos es que en el control gubernamental tenga una gran participación la ciudadanía y todos los actores sociales, comerciales, económicos y culturales, quienes emprenden y aportan al desarrollo y la competitividad de la ciudad.