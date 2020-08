Sergio Fajardo descarta coalición con Gustavo Petro

Aunque falta un poco menos de dos años para las elecciones presidenciales del 2022, algunos nombres de contendientes comienzan a perfilarse. Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Camilo Romero y otros suenan como posibles candidatos y también comenzaron a destapar las cartas con las que jugarán en la contienda del 2022.

Uno de ellos es el exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, quien cerró la puerta a una posible coalición con Gustavo Petro, al manifestar que existen diferencias con el hoy senador y reiteró que no está dispuesto a hacer alianzas con él para llegar a la Casa de Nariño.

“Con Gustavo Petro no voy a participar en una consulta. Tiene una forma que no comparto de tratar al que es diferente. No podemos permitir que nos dividan en dos bandos”, así lo señaló Fajardo en su cuenta de Twitter:

El exalcalde de Medellín aseguró que no entiende al parlamentario. “Gustavo Petro propone un día desobediencia civil y el otro hacer un pacto histórico. Es difícil entenderlo. En lo personal, un día me propone cogobernar y el otro me insulta. Así no se construye un país en paz que sepa tramitar sus diferencias”, dice Fajardo.

En medio de su aspiración a la presidencia de 2022, el matemático aseveró que debe ser el turno de “una política alternativa” y pasar la página de los expresidentes de la República y dejar que ellos se dediquen a hacer otras cosas.

“En 2022 se acaba el capítulo de la historia que ha girado en torno a Álvaro Uribe y sus seguidores y será el turno de una política alternativa”.

Aunque faltan dos años para la presidencia, Fajardo insiste en mostrar su postura de centro y no ligarse a “extremos”.

Por ahora, su carta es seguir abanderando su posición de centro, y no tener una coalición con candidatos de derecha o izquierda.