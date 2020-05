“Si no hay disciplina en Cartagena, toda medida será en vano”

Habla epidemiólogo

Este también indicó que hay mucha preocupación por la desobediencia ciudadana a las medidas de protección que ha recomendado el Gobierno para frenar la propagación del virus.

De hecho, con esto último coincide el epidemiólogo Diego Rosselli, docente de la Universidad Javeriana. Cree que la creciente de casos en Cartagena podría ser causa de que los ciudadanos no estén tomándose en serio las medidas de protección, como el uso de tapabocas. También que vean el virus como algo ajeno que no puede afectarlos, pese al daño que ha causado en la ciudad.

“He seguido la situación del país, así como la de Cartagena. Así como ha habido momentos como en Cali, se pegó su brinco, en Cartagena también ha pasado. Esto ha pasado en otras ciudades de la Costa, como Santa Marta, que también en su momento tuvo un comportamiento bastante preocupante”, señaló.

Este indicó que entre algunas de las explicaciones a la subida de casos en Cartagena también podría estar relacionada con qué tanto la ciudadanía ha acogido la cuarentena. También señaló que la utilización de aires acondicionados también podría afectar, pues considera que estos “son mecanismos de redistribución del virus”.

El galeno también señaló que la letalidad en tres ciudades principales de la Costa, como Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, está por encima de la media nacional. Dijo que en esto también podría incidir en que no haya suficientes pruebas y no se estén detectando los casos leves, y como no se aíslen, eso podría estar contribuyendo al crecimiento de la curva en Cartagena.

El epidemiólogo concluyó diciendo que lo más importante para frenar el virus es que los ciudadanos entiendan que deben cumplir con las normatividades establecidas, como el uso del tapabocas. “Si no hay disciplina, cualquier medida que se tomé será en vano”, concluyó.