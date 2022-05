“Sí. Se necesitan cambios, pero sin poner en riesgo la democracia”: Fico Gutiérrez

En esa ocasión, Fico lideró un acto simbólico para promover la unidad del país, el cual consistió en que los asistentes se agarraron de manos y las alzaron al cielo.

Cartagena es una ciudad dividida bajo dos premisas. Una gran parte de la ciudad que lo apoya, y se ve en la publicidad política en las calles, y considera que usted representa el candidato que hará las reformas sociales necesarias sin destruir las bases. ¿Puede indicarnos cuál es el eje de su campaña?

Unión y superación de pobreza, eso son nuestros ejes. Unión por que el país no puede seguir en una tensión política cuatro años más. Solo unidos podremos asumir un propósito grande como país que es la superación de la pobreza de más de 20 millones de personas. Esto es ante todo es un asunto ético que no tiene ideologías.

En la otra acera, están los que consideran que usted es el candidato del continuismo. Ernesto Samper lo llamó Uribe 3.0 y Duque 2.0. ¿Qué tiene por decir al respecto?

En toda mi trayectoria política he demostrado que no tengo jefes ni partidos políticos, pero eso no me impide construir sobre lo construido, hacer cambios cuando son necesarios y trabajar con los políticos, los empresarios y los ciudadanos de todos los sectores para hacer acuerdos sobre lo fundamental. En esa senda, sacar adelante los grandes temas de país y resolver las necesidades de la gente sin importar si son de centro, derecha o izquierda.

Porque soy independiente voté sí al plebiscito por la paz. Por que soy independiente voy a implementar los acuerdos de paz. Por que soy independiente llegaré oportunamente y en cada momento donde se requiera la presencia del presidente de la República.