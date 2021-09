Solicitan aclaraciones en pliegos para la relimpia de La Bocana

“La relimpia está regulada por la Dimar y será supervisada por Capitanía de Puerto. Por eso, la empresa que oferte debe tener licencia de explotación comercial de la Dimar y debe garantizar que el equipo marino cumple con la normatividad marítima, aspectos que deben quedar claros en el pliego. También se debe verificar que en el pliego, el cargo de batimetría no es en áreas afines a la hidrología o ingeniería, es en hidrografía, con título en esta rama o certificación A o B por la Organización Hidrográfica Internacional. Se debe verificar que en el ítem de ‘equipo’ no especifican que el marino debe estar certificado por la Dimar. En los pliegos no se ve el volumen a extraer y los tiempos. No se indica si está en un anexo, y no se encuentra cómo va a ser el pago y disposición final del material producido. Así mismo, no se entiende lo que significa ‘estabilidad de la obra’ y ‘periodo de garantías’, lo que lleva a pensar que van a controlar la tasa de sedimentación por efectos de deriva litoral. De igual forma, no se muestran permisos para la relimpia, tanto de la Dimar como de Cardique, pues las obligaciones las debe conocer el contratista que se gane la licitación”, indicaron los concejales que hacen parte de la comisión, quienes esperan las respuestas del Distrito.