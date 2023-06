$!“Solo un oportunista diría que hoy Petro es un lastre”: José Osorio

Nuestra propuesta de unión respetando las diferencias en pro de Cartagena los ha hecho sentirse amenazados. Nuestro proyecto sin maquinarias, casas políticas ni jefes, ha provocado que la politiquería se concentre en ver cómo dañarnos y no cómo mejorar ellos sus proyectos.

¿Por qué has despertado tantas críticas?

Primero decían que era imposible que un grupo de jóvenes como nosotros llegara a la Alcaldía de Cartagena, después dijeron que era muy difícil y ahora están asustados porque frente a la falta de inteligencia política de ciertos candidatos y sectores, nosotros creemos que la creatividad y la imaginación nos hará triunfar sobre la escasez. Sin hacer un lanzamiento crecimos del 1 al 7% en las encuestas y hoy somos cuartos en intención de voto, expresando el mensaje que es posible ganar con decencia y efectividad, y no con plata y maquinarias.