“Son unos sinvergüenzas”: Petro a la Procuraduría General

Desde el municipio de López de Micay, en el Cauca, donde el gobierno se encuentra despachando esta semana, el presidente Petro envió un mensaje a la Procuraduría, a propósito de la reciente decisión con la que suspendió al canciller Leyva.

Su comentario surgió como una queja porque, según él, el ente de control ha impedido que uno de sus proyectos bandera sea realidad: “Nos tienen bloqueado el presupuesto de educación para hacer las sedes universitarias. ¿Quién dio la orden de bloquearlo? ¿En dónde está la norma? ¿Dónde está la Procuradora que resuelve el problema? Ahí sí no aparecen los funcionarios de control”, aseguró.

Luego continuó diciendo “la obligación del Estado no es esperar proyectos, es hacerlos”, por ello no entiende “¿cómo es posible que bloqueen un presupuesto? Como si la gente no tuviera necesidad”.