“Soy alérgico a Karen Cure y a Daira Galvis”: William Dau

El Universal consultó al alcalde William Dau, para conocer porqué dejó el recinto y no se quedó a escuchar a los empresarios y congresistas, a lo cual respondió.

“Yo estuve en el PMU, hablamos, se expusieron las estadísticas, la parte médica, eso se extendió hasta las 2 de la tarde, luego había un almuerzo y la reunión con los empresarios (..)Entonces, al terminar la reunión a las 2 de la tarde me disculpé con la ministra y dije que no iba a asistir, pero por no levantar ampollas ella no lo dijo, le dije que no asistía porque yo sufría de una alergia, soy alérgico a Karen Cure y a Daira Galvis, ella lo entendió. Si me hubiera quedado para eso, se hubiera armado el mierdero”, dijo Dau.

El mandatario agregó que ya él conoce los planteamientos de los empresarios, por eso prefirió volver a su despacho a trabajar. Es de resaltar que la secretaria General, Diana Martínez, permaneció en la reunión en representación de la administración.

“Ya yo sé qué es lo que han dicho todos los empresarios y que obviamente querían repertirlo ayer con la ministra del Interior que es cartagenera y yo comprendo que ellos quieran hacerlo, están en todo su derecho, pero yo no iba a aprender nada nuevo, lo mismo que le han dicho a ella me lo han dicho en presentaciones , yo me compadezco por la situación pero hay que tener en cuenta otros factores, yo quiero ayudarlos pero no voy a ser irresponsable con el resto de la ciudad, por eso regresé a mi despacho y me puse a trabajar, que es lo que debo hacer y es para lo que la gente me eligió, no para estar en esa reunión huvonenando. Me quedé trabajando hasta las 8 de la noche, lo más urgente que tenía era el decreto para ordenar la ley seca, firmar documentos y revisar cosas que están en proceso ”.

Dau también se refirió a lo sucedido a través de su cuenta de Instagram y de Facebook.