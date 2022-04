Sumar aliados, estrategias de los candidatos hacia la primera vuelta

¿El santismo en el Pacto Histórico?

Por el lado del Pacto Histórico, Gustavo Petro y su fórmula vicepresidencial Francia Márquez anunciaron que el exrepresentante y ex secretario general de Presidencia del gobierno Santos, Alfonso Prada, será su jefe de debate. La designación es llamativa no solo por el nombre de Prada, sino por su cercanía política con el expresidente Juan Manuel Santos. Aunque Prada aseguró que no representaba a Santos, reconoció que le consultó al expresidente sobre la decisión que tomó de unirse al Pacto. Además, es significativo que Prada cumpliera un papel fundamental en la campaña de Santos a la reelección y en la campaña del plebiscito por la paz.