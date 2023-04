¡Tensión! Secretaria del Interior llegó a debate de control ante el Concejo

La sesión en la que el Concejo Distrital busca debatir con la secretaria del Interior de Cartagena, Ana María González-Forero, de cara a un debate para una eventual moción de censura contra ella no comenzó a la hora prevista, debido a que la funcionaria de la administración de William Dau no llegó a las 9 de la mañana de este miércoles, hora estipulada para que iniciara. Lea: Ana M. González-Forero no asistió al Concejo a debate sobre su futuro

El debate de control político a la secretaría está relacionado, principalmente, con el posible conflicto de intereses en el que habría incurrido González-Forero con la designación de la Fundación FEM, entidad que ella fundó en 2007, como operadora de dineros donados por los Países Bajos para programas hídricos en Cartagena.