Transcaribe le apuesta a crédito con Findeter ante crisis financiera

Dijo que por ello el Ministerio de Transporte ha estado en mesas con Transcaribe, para revisar cómo va la ocupación, y que como medida de contingencia salió un decreto que permite que dineros de los convenios de cofinanciación, que antes eran solo para infraestructura, también puedan ser usados para operación.

Ripoll insistió, como en otras ocasiones, que los problemas financieros han sido en su rol como operador, y asegura que se debe a que el Distrito no ha girado los recursos con los que se comprometió en dos convenios (establecidos en el Plan de Desarrollo Primero la Gente- administración Manolo Duque), que serán utilizados para chatarrizar vehículos del Transporte Público Colectivo (TPC), y así poder ampliar rutas y captar más usuarios.

Pero más allá de estas medidas, el concejal Javier Julio Bejarano, citante del debate de control, indicó que Transcaribe gestor y operador ha venido funcionando a pérdidas, señalando que entre el 2016 y el 2019 lleva más de $24 mil millones en pérdidas.

“Los desafíos de implementación del sistema han presentado dificultades. Hoy Transcaribe no moviliza lo que tenía proyectado. Hemos entrado en círculo vicioso y por eso no funciona. Se han chatarrizado 908 buses, pero hacen falta 684 buses del TPC. A la fecha hay más buses del TPC que los de Transcaribe. No tenemos mayor demanda porque el transporte TPC y el informal nos hacen competencia, pero a la vez no aparecen los recursos para la chatarrización”, indicó Julio Bejarano.

Este recordó que encuestas de percepción de Cartagena Cómo Vamos han dejado ver que poco a poco los cartageneros se han ido desencantando con el SITM debido a las dificultades.

También señaló que los términos de los contratos que se hicieron con los otros dos concesionarios (Sotramac y Transambiental), “se firmaron que para tratar de que operadores privados llegasen y pusieron condiciones muy favorables para estos. He estudiado mucho el tema de Transcaribe y una de las conclusiones es que existen contratos leoninos que los favorecen y las razones es que es para atraer a los concesionarios. Hoy Transcaribe trabaja más para los concesionarios que para el beneficio de la ciudad”.