Ucrania y Rusia, en guerra, ¿puede haber conflicto entre Colombia y Venezuela?

La guerra con una cuota de 70 millones de muertos, iniciada el 1 de septiembre de 1939, que enfrentó a la coalición de las potencias del Eje, formada por Alemania, Italia y Japón, y a los aliados liderados por Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña, dejó a Europa en ruinas. Los países latinoamericanos se declararon neutrales al inicio de la guerra, mientras se beneficiaban comercialmente al exportar materias primas y alimentos al viejo continente. No obstante, la presencia de submarinos nazis en el Atlántico atacando flotas latinoamericanas por doquier provocó que México, Cuba, Honduras, Brasil, Colombia, Venezuela y Bolivia, entre otros, le declararán la guerra a Hitler.

El ‘Monagas’, buque petrolero venezolano atacado en 1942 por submarinos alemanes.

¿Un conflicto mundial provocaría una guerra entre Colombia y Venezuela?

Muchos colombianos no recuerdan cuándo Colombia y Venezuela vivieron en armonía. Las tensiones diplomáticas y la ruptura entre los dos países bolivarianos es la agenda política hace muchos años, resultado de diferencias ideológicas y las puertas giratorias que utiliza la guerrilla colombiana para escapar a suelo venezolano. Hoy, son las sucursales más prominentes de Estados Unidos y Rusia en Sudamérica. Roles que pueden desatar un conflicto lejos de Ucrania.

Para el politólogo Orlando Higuera, un conflicto fronterizo en nuestra región es poco probable. “Me parece prematuro señalar que se puedan desatar conflictos entre Colombia y Venezuela a raíz del conflicto en Ucrania. Las dinámicas y características del conflicto indican que será muy situado y regional; sin embargo, dada la importancia de Rusia y la posible entrada de la OTAN este conflicto puede convertirse en mundial. Pero sigo siendo escéptico que llegue a una escala global que provoque conflictos en regiones apartadas como Latinoamérica”.

Tesis que comparte el profesor de ciencia política de la Universidad de Medellín, Pedro Piedrahíta, quien cree que no hay una posibilidad real de que la beligerancia se extienda más allá de Ucrania. “No creo que el conflicto desencadene una guerra mundial, ya hay historial de combates en el pasado por la anexión de regiones separatistas prorrusas dentro de Ucrania, donde el mundo no pasa de responder con sanciones económicas y políticas. Las tensiones que pueden existir entre Colombia y Venezuela no pasarán de las peticiones diplomáticas o dardos políticos que comúnmente se tiran entre Duque y Maduro, porque ninguno de los países tiene la capacidad militar para involucrarse en un conflicto mundial, por lo que es necesaria la prudencia.

“Las tensiones que estamos viendo son el resultado de los intereses políticos de Bogotá y Caracas por demostrar con cuál potencia están alineadas, en contraste con los intereses de Rusia y Estados Unidos en la posición geopolítica privilegiada de Colombia y Venezuela, y sobre el control de productos como el petróleo. Sin embargo, dudo mucho que esto escale a un conflicto en el cono sur, por lo que todo se quedará en papeles secundarios diplomáticos y en incidencias económicas”, explica la internacionalista Diandra Payares.

Higuera concluye que es bastante irresponsable los anuncios de enviar tropas colombianas a Ucrania cuando ni siquiera se ha conformado una fuerza internacional que defienda a Kiev. “Creo que son ganas de figurar de forma inadecuada luego de perder el posicionamiento en el concierto internacional en el Gobierno Duque que se había ganado con Juan Manuel Santos. Por lo que considero que es un intento muy desesperado por congraciarse con el presidente Joe Biden, en plena época electoral, luego de que muchos miembros del Centro Democrático expresaron en su momento simpatía por el expresidente Donald Trump, por lo que hemos sigo relegados del primer orden de la política exterior norteamericana”.