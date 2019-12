“Un año de prórroga es suficiente”: Findeter sobre alumbrado

Luego de que la administración distrital anunciara que buscará prorrogar el actual contrato de alumbrado público solo por un año más y no por hasta nueve, como se planteó en un principio, desde el Concejo pidieron una aclaración de Findeter, pues al parecer de los cabildantes un año es poco tiempo para definir el futuro del servicio, teniendo en cuenta que ya se hizo una prórroga por este mismo tiempo y tampoco se logró una solución. (Lea aquí: Consejo Gremial pide al alcalde prevención en tema del alumbrado público) Atendiendo dicha solicitud, ayer funcionarios de esta entidad participaron de la plenaria y explicaron a los cabildantes porqué se cambió la propuesta a un año y además resolvieron dudas sobre la tarifa del servicio y lo que pasaría con las otras cinco opciones que hay para la prestación del mismo. De acuerdo con Jaime Luque, gerente de banca de inversión de Findeter y encargado de estructuración de proyectos, la administración no debería necesitar más de un año para hacer la adjudicación del proyecto, sin embargo, aclararon que esto dependerá en gran medida de qué tanto se demore la administración en iniciar el proceso.

“En febrero la administración contará con todos los instrumentos necesarios para una licitación de una nueva concesión y en un acontecer normal, incluso atendiendo observaciones, no se debería necesitar más de un año para la adjudicación de un proyecto, pero también esto depende de cuándo la administración decide iniciar el proceso”, precisó Luque. El funcionario precisó que inicialmente la propuesta fue de hasta nueve años porque se pretendía hacer la modernización de todo el sistema, para lo cual se requería la propuesta del actual concesionario, sin embargo esta fue rechazada al no cumplir con las expectativas de la administración, por tanto solo se necesitaría un año de prestación de servicio para que el Distrito adelante la diligencia, con alguna de las seis opciones dadas por Findeter, para contratar el sistema de alumbrado. (Le puede interesar: Alcaldía propone prorrogar por un año más concesión de alumbrado público) En todo caso, Luque aclaró que finalmente la elección es del Distrito y que en todo caso un año es suficiente. “Los nueve años eran si se buscaba además de la prestación del servicio, la modernización del alumbrado, mientras que un año sería para la operación y mantenimiento del alumbrado, haciendo las expansiones con los recursos de la subcuenta en la fiduciaria. En todo caso hay seis alternativas y la administración toma la decisión de profundizar en alguna, tomada la decisión empezamos a trabajar, actualmente hemos trabajado con la decisión del alcalde, que fue descartar la prórroga por nueve años y apostarle a una nueva licitación. Si en algún momento decide cambiar, Findeter hará los soportes necesarios para ajustes”.

Agregó que en todo caso, si al llegar William Dau, descarta la licitación y por el contrario elige otra opción de la lista, también se podrá ejecutar. (Lea también: Posiciones encontradas por contrato de alumbrado público) “Este proceso se ha construido teniendo en cuenta los mínimos establecidos y unas holgaduras de tiempo prudenciales, hemos analizado cada una de las opciones, hay cronograma para cada una y de acuerdo con la decisión profundizamos en el elegido. Hay que tener en cuenta que los estudios técnicos son estándares, por ejemplo la estructuración de APP de estructura pública requiere los mismos documentos para la licitación por finalmente es un contrato de concesión”.

Inquietudes sobre la tarifa