“Una familia unida es el pilar para transformar a Colombia”: Karina Espinosa

Karina Espinosa Oliver es una mujer reconocida en la política de Sucre. Su liderazgo lo lleva a cabo, hace años, en varios cargos públicos de su región. Recientemente ejerció como gestora social de su departamento y ahora aspira al Senado de la República, un cargo de representatividad nacional, para lo que está recorriendo ciudades, municipios, corregimientos y veredas de la Costa Caribe.

Para aquellos que aún no la conocen, ¿cuál es su proyecto político parlamentario?

En el Senado quiero ser instrumento en los 4 años para nuestra región sea diferente. Un territorio donde se le brinde a los niños una crianza amorosa, donde el abuso sexual no tenga cabida, donde no haya mujeres violentadas, donde los adolescentes sean conscientes de que la droga no es el camino y que pueden hacer un plan de vida distinto.

Como gestora social de Sucre trabajé fuertemente para erradicar aquellas dinámicas donde el matoneo no acabe con niños y jóvenes, donde no tengamos niños ni adultos desnutridos, que las personas discapacitadas sean incluidas en todos nuestros programas y donde nuestros adultos mayores sean tratados con respeto y amor.