“Vamos a fortalecer las listas a la Cámara en las regiones”

Fortalecer las listas de aspirantes a la Cámara de Representantes en Bolívar y en las distintas regiones del país. Dilian Francisca Toro, directora de La U, indicó que ese es uno de los principales objetivos del partido de cara a las próximas elecciones al Senado y la Cámara, que serán el año que viene. Así lo develó Toro en una entrevista con este medio, hablando de los compromisos del partido y del recorrido que están haciendo por todo el país. “El siete de noviembre me eligieron como directora del partido y tengo un compromiso muy grande para hacer que crezca y renovarlo. Esta gira que estamos haciendo por todo el país es para que nos conectemos con la gente, con las comunidades. Desde las regiones podemos trabajar mejor con la gente y buscar soluciones a las problemáticas que puedan tener”, explicó. Por ello, dejó ver que desde el partido ya se han presentado varios proyectos de ley en busca de esas soluciones que piden las comunidades. “Uno de esos es un proyecto relacionado con la reactivación de la economía y sobre todo la economía del campo, hay que volver a los campesinos unos empresarios del campo. Ya lo presentamos y es un enfoque de cómo lograr que el campesino pueda trabajar en toda la cadena productiva, que cierren brechas de infraestructura, que tengan acceso a créditos con todas las garantías, seguro agropecuario y que puedan planificar la productividad. Esto tiene que ir de la mano del Estado. También hay que educar a los jóvenes del campo”, dijo. Respecto a su papel como mujer a cargo de un partido, indicó que no ha tenido problemas y que ha contado con el apoyo de los miembros de su colectividad, dejando ver que están llegando a las bases, fortaleciendo el trabajo con ediles, concejales y diputados.

Las salidas

Respecto a las salidas del partido como la de Roy Barreras, indicó que esto no lo afecta. “La gente que no está contenta donde se encuentra, pues se tiene que ir y eso es válido. Pero así como unos se van, otros llegan. Hay otros que están llegando y eso es lo más importante. Tenemos 387 congresistas muy valiosos que están trabajando por el país, que hacen mucho aprobando proyectos que tienen que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos. Hemos tratado de recuperar gente que se había ido y que está llegando nuevamente, como Ángela Hernández, por ejemplo. Aquí estamos fortaleciendo las listas a la Cámara en todas las regiones. Vamos a convocar a gente de todos los sectores, gente del común para que llegue al Congreso defendiendo causas de sus comunidades”, explicó. Recordó que La U impulsó el Proceso de Paz y que lo sigue defendiendo para que se haga una implementación integral de este. Recordó que en las próximas elecciones habrá paridad de género en la conformación de las listas y que por eso desde el partido están fortaleciendo la formación de las mujeres a través de la Escuela de Formación Política de La U.

Unida con líderes de regiones

La directora de La U también se refirió a la alianza con varios exmandatarios de regiones de cara a las próximas elecciones presidenciales, como Alex Char y Dumek Turbay. “Hemos venido reuniéndonos con exgobernadores y exalcaldes, y hemos pensando en olvidarnos de las ideologías y pensando más en la gente y la construcción de país desde las regiones. Hemos empezado a reunirnos para hacer un camino y ser la voz de las regiones. La voz de muchos que están queriendo que a nivel central los escuchen, porque las políticas públicas se hacen desde el nivel central, pero no impactan a las comunidades. “Vamos a recorrer las regiones más olvidadas. La primera de la que hemos hablado es Buenaventura, el Pacífico. Vamos a escuchar esa voz desde el Pacífico en la próxima reunión. Es algo interesante y somos personas con experiencia que ya hemos vivido esas problemáticas y las hemos solucionado en algo, y hemos luchado por las comunidades. Somos varios los que lideramos, somos diferentes regiones y con diferentes problemáticas, porque nuestro país es muy heterogéneo, pero sobre todo tenemos ganas de aportarle a nuestro país y queremos aportarle con nuestra experiencia”, dijo Toro. Por último, se refirió al alcalde de Cartagena, William Dau. “No conozco al alcalde, pero he escuchado de su trabajo. Les ha tocado muy duro a todos estos gobernantes que entraron porque con la pandemia todo ha sido difícil. Sin embargo, Cartagena por su actividad turística en el último trimestre fue de las que menos desempleo tuvo de todas las ciudades importante del país. Estoy de acuerdo en que no debe haber peajes en las ciudades y respecto a Transcaribe, sé que el alcalde está haciendo un esfuerzo, porque realmente los transportes masivos tienen que ser subsidiados por el Estado, sobre todo para las personas que más lo necesitan, como los estudiantes y personas con discapacidades”.

La reforma