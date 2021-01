Red de Veedurías, en contra de revocatorias de mandato

Rodolfo Díaz, líder del movimiento Cartagena Corrige, se refirió a las declaraciones de la Red de Veedurías. “Esa declaración es evidentemente populista y lógica, cualquier dinero de la Nación es mucho mejor gastarlo en la pobreza, en la salud, en la educación y en las necesidades del pueblo que en cualquier otra cosa. Eso no hay ninguna discusión, eso es una perogrullada populista. El país no funciona así, el país funciona con un presupuesto para cada una de las actividades de la Nación. Una cosa es el presupuesto para la pobreza, para las necesidades de la gente y otra cosa es el presupuesto para los elementos electorales, para las elecciones; esos son presupuestos diferentes y cada uno tiene una función y pues, obviamente también es mejor gastarse la plata de los aviones de guerra en vacunas, es mucho mejor gastarse la plata de la publicidad del Estado en vacunas, y también es mucho mejor gastarse la empresa plata que le pagan a los senadores en vacunas, pero eso es populismo barato. La realidad es que el Estado se maneja a través de un presupuesto y cada rubro tiene su función y listo.

“La Revocatoria es un derecho constitucional establecido por el Estado y la Constitución no puede ser únicamente buena para cuando nos sirve y mala cuando no nos gusta. Entonces el amigo Pablo Bustos, yo sé que tiene experiencia en esto de revocatorias porque él intento revocar al Senado de la República y él debía recoger un millón y medio de firmas, nosotros apenas necesitamos 35 mil. Es decir, 50 veces más firmas que nosotros, así que él sí debe saber de revocatoria y sí debe saber de costos de revocatoria y de costos de recoger firmas. Él, seguramente que quedó aburrido y por eso ahora no le gustan, pero él fue un gran promotor de revocatoria”, dijo Díaz.

Y agregó: “Nosotros estamos haciendo este proceso entre amigos, un grupo de personas que se reunieron y hasta ahora no hemos tenido gastos más allá de lo necesario para ir y venir y para reunirnos, esperemos a ver el momento en que ya empiece el proceso de recoger firmas; nosotros estamos llamando a la ciudadanía, a las juntas de Acción Comunal, a las asociaciones de vecinos, a las asociaciones cívicas, a los sindicatos, a todos los grupos de interés de la ciudad, a que colaboren y nos ayuden en esto. Seguramente nos tocará hacer colectas, rifas, todo ese tipo de cosas. También es cierto que hay que bajarse de ese paradigma de que para hacer cualquier cosa en el país se necesitan miles de millones de pesos. Nosotros hasta ahora nos hemos gastado 200 mil pesos en empanadas y tintos y taxis que hemos cogido y ya tenemos audiencia programada.