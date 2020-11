[Video] “Cinthya Pérez no va más en la administración”: alcalde Dau

El alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, anunció este domingo la salida de Cynthia Pérez Amador como Primera Dama de la administración “Salvemos a Cartagena”. El anuncio se hace días después de conocerse que Pérez Amador presentó un acta de grado falsa. Lea: Diploma que presentó la Primera Dama Cynthia Pérez a la Alcaldía es falso

“Cynthia trabajó conmigo mucho antes que iniciara mi campaña política, fue mi gerente de campaña, una persona que era de mi total confianza. A comienzo de este año hubo un escándalo por una falsa certificación laboral ahora salió un documento mucho más contundente y que no puedo ignorar. La Oficina de Talento Humano de la Alcaldía solicitó a la Oficina de Control Interno constatar la veracidad de los documentos presentados por Cinthya para poder obtener el contrato. La Oficina de Control Interno solicitó a la universidad Iafic que certificara la veracidad y la universidad dijo que es cierto ese certificado”, expresó el mandatario.

Mediante un video, en el que expresa estar “apesumbrado” y “triste”, el mandatario reitera que debe ser coherente con su discurso anticorrupción.

“Siendo así salvo que más adelante logre comprobar Cynthia que la Iafic estaba equivocada y si era válido... con el dolor de mi alma ya Cynthia en este momento no va más con la administración de Salvemos a Cartagena y lo digo con el corazón destrozado no solo por el cariño que le tengo sino por la labor tan berraca que venia haciendo Cynthia al frente del titulo honorífico de Primera Dama. Pero hay que ser coherentes, a mi me eligió el pueblo de Cartagena no por ser político sino por ser un activista anticorrupción”.