En vivo: Dumek y Javier Julio Bejarano dan conclusiones de su primer encuentro

Apartando las confrontaciones que tuvo con Dumek en la campaña por el Palacio de La Aduana, Javier Julio anunció en una entrevista con El Universal que aceptó la invitación y explicó sus motivos.

“Lo cortes, no quita lo valiente. El alcalde pidió un espacio y acepté la invitación. Creo que el espacio será bueno, pues en campaña chocamos y se dijeron muchas cosas que vale aclarar. Además en el mismo mostraré unas ideas que para nosotros son fundamentales y quisiéramos que las acogieran. Lo que sí está claro es que no me sentaré con Dumek a pedirle OPS o mermelada”, argumentó el del Pacto Histórico.