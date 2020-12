¿Vuelve Diana Martínez Berrocal a la secretaría General del Distrito?

“Ahora para traer a Diana de nuevo hay que pagar el supuesto detrimento, digo supuesto porque aún no me convence el contralor Distrital de eso. En este momento estamos haciendo una recolecta para conseguir el monto y una vez se pague ese dinero exigirle que restituyan a Martínez en su cargo. Espero que no vayan a salir ahora a tomarnos del pelo”, aseguró Dau.

“La querían tumbar”

El alcalde William Dau reiteró a este medio que la suspensión de la secretaría General fue una persecución política ya que esta no accedía a las presiones políticas, sobornos, ni propuestas extorsivas que le hacían los malandrines.

“En anteriores administraciones todo los negocios y chanchullos los hacían a través de la secretaria General, se lo proponían a esta persona y esta hacia todo el trabajo sucio a los alcaldes. Entonces como los malandrines no habían podido sacar a Diana por negarse a aceptar las propuestas indecentes se aliaron con el contralor Distrital para sacarla del paseo”, afirmó.

Añadió: “La quitaron con el pretexto que ella firmó los estudios previos para el contrato de Cynthia, pero Diana no es la administradora del contrato, no es quien autoriza pago, no es quien gira, ni nada. El contralor Distrital, Freddy Quintero, ordenó suspenderla porque si ella seguía podía obstaculizar la investigación, cosa que me parece ridícula, era solo para quitarla del camino. Diana ha sido una funcionaria estrella, estelar”.

En su momento, Diana Berrocal manifestó que actuó siempre dentro de la legalidad y la decisión de la Contraloría carecía de fundamento jurídico y fáctico, pues no existía ninguna evidencia material, que demostrara o permitiera presumir que obstaculizaría la investigación en curso. (Lea aquí: “Es totalmente una persecución política”: Diana Martínez)

“Los que me conocen saben que soy una persona incorruptible, pero esto no se trata de mí, esto hace parte de un plan sistemático y muy bien calculado para desestabilizar al gabinete y debilitar al alcalde William Dau, buscando acabar con el gobierno de “Salvemos Juntos a Cartagena”, dijo.

Es de aclarar que durante estos 48 días de suspensión, Martínez no recibe remuneración, pero sí aportes al sistema de seguridad social. Y en su reemplazo permanece Myrna Martínez, también jefa de la Oficina Asesora Jurídica.