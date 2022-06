William Dau exigió transparencia en el manejo de la Localidad 2 en Cartagena

“Hemos hecho pronunciamientos públicos, hicimos una actividad que llamamos la marcha contra la corrupción en la Localidad de la Virgen y Turística, así mismo, nos sentamos con el contralor distrital y presentamos las respectivas denuncias sobre esta situación y vamos a exigirle resultados, porque no nos ha dado respuesta a todas estas denuncias”, precisó Altamar.

También intervino Funcicar, con la representación del abogado Camilo Nájera, quien expuso el seguimiento que se hizo a las contrataciones realizadas por esta localidad, las cuales presentaron irregularidades tales como: contratación directa con una fundación sin abrir el proceso a licitación, incumplimiento de parámetros en la contratación a través de la plataforma SECOP II, 11 procesos con adiciones que demostraron poca planeación y cuya modalidad de contratación no fue adecuada, así mismo 5 de estas no se encontraba completa la información que es requerida como estudios previos para la justificación, en 22 de 26 procesos no se justificó los ítems a detalles de las contrataciones, contrataciones con un único oferente lo que muestra la no garantía para múltiples oferentes.