William Dau se suma a la confrontación de Karen Cure con Dumek Turbay

Karen Cure apoyó la candidatura de Dumek Turbay a la Gobernación de Bolívar y luego estuvo acompañándolo durante su mandato. Sin embargo, muchos se preguntan qué fue lo pasó entre la representante a la Cámara y el exgobernador de Bolívar, pues están enfrentados tras el debate en el que la congresista denunció supuestas irregularidades en contratos hechos con dineros del Sistema General de Regalías, que se realizaron durante la administración de Turbay. El exgobernador tildó de criminales sus señalamientos y confirmó que interpondrá una denuncia contra ella ante la Corte Suprema de Justicia, por los delitos de calumnia e injuria agravada. Y es que los señalamientos de Cure no son de poca monta. Esta asevera que hay presuntos sobrecostos en varios contratos, entre ellos el del aeropuerto de El Carmen de Bolívar, una cancha sintética en San Jacinto, la Transversal Montes de María, el hospital de Mompox, la vía Cicuco-Taligua Nueva-Mompox, vía en placa huella en San Jacinto del Cauca, una vía en Arroyo Hondo, la construcción de un jarillón en Magangué, la limpieza de la malla vial departamental, control de erosión del río Cimitarra, variante Arjona, cancha de tejo en Turbaco, cancha de tiro y coliseo en torno a los Juegos Nacionales pasados; y la construcción de 22 Centros de Desarrollo Infantiles (CDI) en distintas zonas de Bolívar. De hecho, este último contrato, por valor inicial de 25 mil millones, fue de los que más criticó Cure, pues señala que fueron los CDI “en el aire”. Para este contrato “no hubo convenio interadministrativo entre municipios y departamentos que garantizara la adquisición de predios. Pero por no contar con todos los predios, a la fecha, van 3 años y 4 meses, ha sido imposible terminar ese contrato (...) Casualmente, un día antes de los 8 meses pactados para la entrega, el 13 de septiembre del 2017, cuando el contratista debía entregar los CDI, no solo se le aprobó una injustificable adición de $2.400 millones, sino que no se recibieron ni los bienes ni obras contratadas”, dijo Cure, quien asegura que en este contrato habría un presunto detrimento de $9.600 millones. Otro de los contratos fue el del aeropuerto de El Carmen de Bolívar, con un costo inicial de $14.297 millones. “Es el mayor ‘elefante blanco’ de las regalías de Bolívar. Solo tuvo un proponente (...) Era una obra que no necesitaba El Carmen, y le adicionaron 30% más al valor inicial. La adición se hizo en tres fases. La primera fue la suspensión al contrato para presentar ajustes al OCAD, solicitando recursos para terminar las metas físicas; y cuando me hablan de eso se denota la falta de diseño y estructuración de la Gobernación. Eso sí, en el Secop no aparece documentación de la adición de más de 2 mil millones.

“También un otrosí donde se adicionaron recursos para ajustes de cantidades por más de $2.800 millones. Luego un otrosí más para ajustes por $1.900 millones. Todo esto aprobado por el OCAD (...) Se contrató mezcla asfáltica a más de un millón de pesos sin contar con el transporte y revisa uno precios de Invías y esa mezcla vale $820 mil. Y de otrosí en otrosí nadie notó la deficiencia en la estructuración del proyecto”, explicó Cure, quien criticó que este contrato había sido visto por funcionarios del Departamento Nacional de Planeación (DNP). “Respeto el trabajo de la Contraloría, pero tiene que ver con qué equipo ustedes hacen los trabajos, porque ese equipo no se percató de semejantes irregularidades en el aeropuerto”, añadió.

La Transversal

Así mismo, respecto a la Transversal de los Montes de María, dijo que esta tuvo un costo inicial de $42 mil millones, y que se necesitaba firmar un convenio, “de cuya existencia nadie tiene razón”. Criticó que el OCAD haya aprobado este contrato “sin el lleno de requisitos”. “Hubo sobrevaloración en todo el presupuesto. Se sobrevaloró transporte, desmontes. Muy a pesar de las sobreestimaciones en precios de estos contratos, tiene el descaro de seguir pidiendo adiciones y resulta que la entidad convocante como también por parte del proponente, sospechosamente pidieron una adición de $770 millones y la Gobernación no solo le dio plazo, sino que le aumentó las adiciones a $8.300 millones. “¿Qué razón señor fiscal argumenta el contratista?, y es que supuestamente era necesario mejorar la calidad del suelo, porque previamente no se hicieron estudios para este contrato. ¿Cómo pueden en mesa del OCAD aprobar un contrato como este, como otros proyectos carentes de estudio y diseños?”, expuso Cure. De otro lado, la representante también criticó un contrato para limpieza de la malla vial departamental, por un valor inicial de $2.500 millones. “Bolívar solo tiene 130 kilómetros de vías secundarias a su cargo, pero con este contrato la administración contrató mantenimiento de una malla con extensión por 882 kilómetros de vías. Me pregunto, ¿dónde están los 752 kilómetros restantes?”, señaló la congresista. En general, dice que los contratos a los que se refiere tendrían supuestos sobrecostos en materiales, algunos falta de estudios y también adiciones que, según la congresista, no estarían justificadas. “La desactualización en el Secop es una falta grave que les corresponde a ustedes valorar (entes de control), en todo este entramado de corrupción como forma intencional de evitar el escrutinio público. En la mayoría de contratos hay sobrecostos y la Contraloría lo debe analizar. Hay que mirar si fue en realidad un detrimento a la Nación. Hay que ver si miembros de mesas técnicas del OCAD, funcionarios de Planeación que certificaron requisitos técnicos y económicos de los proyectos, y funcionarios de la Gobernación, o a quien se contrató para interventoría, o quienes dieron conceptos favorables, incurrieron o no en violación del estatuto disciplinario”, concluyó Cure.

Hablan Dumek y Dau

En cuanto a lo denunciado por Cure, el exgobernador Dumek Turbay dijo: “Produce tristeza ver cómo una persona abusando de su investidura malgasta el costoso tiempo de nuestros legisladores con un pseudo debate insustancial y sin fundamentos técnicos y jurídicos, con información llena de imprecisiones”. Respecto a la tutela que instauró contra Cure y en la que pidió que no se hiciera el debate, explicó que presentó posteriormente otro recurso pidiendo que sí se realizara. “Con la acción de tutela quise dejar claro que no cederé ante provocaciones insidiosas, y me defenderé de las afirmaciones calumniosas e injuriosas que se han hecho a mi nombre. El vocabulario procaz y la falta de rigor profesional en la investigación, desnudan un ánimo pendenciero y revanchista”. Sobre los proyectos ejecutados, dijo: “Nada de lo que ofreció como evidencia es cierto y puede ser fácilmente rebatido por quienes sí tienen el conocimiento y la experticia que requieren estos análisis. El Departamento Nacional de Planeación bien informó durante el debate que de los 94 proyectos aprobados al departamento, se revisaron 49, de los cuales 9 presentaron hallazgos, 7 de los cuales fueron subsanados y dos están en estado crítico, siguiendo un plan de manejo. Seguramente los organismos de control entrarán a verificar con los contratistas, pero eso da cuenta que los recursos están allí y han sido garantizados. Es normal que se presente un pequeño porcentaje de retrasos en la ejecución de algunos proyectos, lo cual nosotros oportunamente informamos en el proceso de empalme”, explicó. El exgobernador indicó que en su momento entregó toda la información de los proyecto a las autoridades y remató diciendo que hay que citar a un debate de control político en el sector salud en Cartagena. Se infiere que esto se dirige a Cure, a quien algunos le atribuyen una supuesta injerencia en la ESE Cartagena de Indias, aunque allegados a esta aseguran que es falso. Y esto último generó una reacción del alcalde William Dau, quien indicó ayer que dio la orden para que se hagan las gestiones y se termine la tercerización laboral en la ESE. “Hice una advertencia clara y con nombre propio. El alcalde como presidente de la junta directiva de la ESE dio orden que no quiero ver un empleado más en la ESE que sea ficha de Giovannni Meza o de su esposa Karen Cure. El dueño de la ESE se llama el Distrito de Cartagena. El dueño no se llama Giovanni Meza, no se llama Karen Cure, el dueño es el Distrito y lo voy a pelear con todo lo que sea necesario. Eso es nuestro, eso no es para saquear, es para atender la salud de la gente cartagenera”, indicó Dau.

Reabrirán proceso