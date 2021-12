William Dau y Rodolfo Hernández, dos historias cruzadas más allá del TikTok

Ya posesionado, Rodolfo Hernández cultivó su popularidad nacional en el espacio “Hable con el Alcalde”, una transmisión ineludible todos los lunes por Facebook. Allí, el ingeniero no dejaba títere con cabeza y denunciaba la “galopante corrupción” de las pasadas administraciones. Algo que ha sido uno de los sellos de Dau: sus alocuciones por redes sociales como el “Libro Blanco” y sus reacciones digitales a sus contrincantes como los concejales o el excontralor distrital, Freddys Quintero, que no tardan en viralizarse.

Los caminos se siguen cruzando. Un juez ordenó que Hernández se retractara públicamente de relacionar con el narcotráfico a la exgobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y su esposo. “Primero tienen que retractarse los medios. Si ellos no se retractan, yo por qué. Yo supongo que lo que dicen los medios es cierto, yo no soy adivino, a mi no me han notificado”, expuso el candidato presidencial a la W Radio.

Horizontes

“¿Usted diría que Bucaramanga es hoy una ciudad totalmente saneada de corrupción por cuenta de su paso por la alcaldía?”, le preguntó la periodista María Isabel Rueda al candidato Hernández, a lo que respondió: “Sí. A mí me entregaron la segunda guerra mundial de 1945. Acabado todo. Entre otras cosas, disminuí la nómina en 2.040 vagabundos, lagartos, puestos por congresistas cobrando”. Lógicas similares maneja el alcalde Dau cuando se refiere a las pasadas administraciones.

Sin embargo, para académicos, el discurso electoral anticorruptivo de Dau se está desgastando. “Una ciudad en medio de un proceso de reactivación económica y social ya no acepta excusas relacionadas con la COVID-19. Y las ejecuciones, o no se están haciendo de forma acertada, o no se está comunicando de forma adecuada. No basta con decir: ‘es que no somos corruptos’, porque hay que mostrar lo que se puede hacer y lo que se puede progresar cuando no hay corrupción”, señala el politólogo Orlando Higuera.