Wilman Herrera ya es candidato oficial a la Alcaldía de Cartagena, de cara a las elecciones del próximo 27 de octubre.

El abogado y activista afro es avalado por el Partido de Reivindicación Étnica (PRE).

Familiares, amigos, equipo de campaña y un grupo de simpatizantes lo acompañaron hasta la sede de la Registraduría en la avenida Pedro de Heredia.

Herrera sostuvo que en su plan de gobierno la diversidad étnica y cultural jugará un papel muy importante.

“Hoy no podemos desconocer que el Gobierno Nacional está en la obligación de proteger la diversidad multicultural. Si no tenemos en cuenta a las clases menos favorecidas, las cuales cumplen un papel importante dentro de la sociedad, no llegamos a ningún lado”, manifestó Herrera.

El candidato del partido PRE indicó que es importante recuperar la seguridad y la confianza de las autoridades.