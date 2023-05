Zaith Adechine, nuevo aspirante a la Gobernación de Bolívar

“Esta decisión se tomó con base en los resultados obtenidos con este análisis diagnóstico, que evidenció que el departamento va por mal camino y la pésima imagen que se tiene de los actores institucionales ante la ciudadanía, ya que son relacionados con casas y estructuras políticas que no tienen un proyecto de desarrollo para nuestros municipios y el departamento en general”, afirmó.

Y agregó: “En estos meses de recorrido por la extensa geografía bolivarense muchos se me han acercado, me han animado, me han solicitado y me han preguntado si estoy dispuesto a asumir el compromiso, si tengo la voluntad para aceptar el reto que este proceso y este momento histórico plantea”.

Finalmente, Zaith Adechine comentó: “Puedo decir con convicción comprobada que, aunque la gente está triste y decepcionada al ver que se frenó el desarrollo ganador y que avanzaba, aún conserva la esperanza porque ama profundamente a esta tierra tan especial y definitivamente quieren Un Nuevo Comienzo”.