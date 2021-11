$!A damnificados de San Benito Abad también los rodea la gripa y el peligro

Las familias sambenitinas damnificadas con el recrudecimiento del invierno, no solamente están entre las aguas de las inundaciones provocadas por el río Cauca, también están rodeadas por enfermedades y el peligro.

En el albergue instalado en el Colegio de Bachillerato del corregimiento El Cauchal, se encuentran alojadas 38 familias desde hace más de cuatro meses, allí no las alcanza la lluvia, pero están sufriendo de enfermedades como gripa e infecciones en la piel.

“Aquí no nos mojamos con la lluvia, pero no tenemos privacidad, debemos beber agua no potable y ya nuestros niños están presentando gripa e infecciones en la piel”, expresó Neudith Beltrán, una de las damnificadas.

La afectada cuenta que para subsistir, su compañero sale a pescar a la carretera o se provee de las ayudas enviadas por el Gobierno a través de la Alcaldía. También dice que debido a las inundaciones perdió su cría de gallinas.

Casco urbano del municipio de San Benito