Abren indagatoria por supuestas irregularidades en cárcel de Barranquilla

Los soportes no fueron objetados y descontados por parte de la cárcel al momento de pagar las facturas presentadas por el proveedor.

En una auditoría financiera al INPEC, la Contraloría encontró inconsistencias por $18.741.210 en los vales del retiro del combustible. Los soportes, de acuerdo con la entidad, no evidenciaban la identificación del beneficiario, ni que el combustible fuera recibido en efecto por los vehículos que forman parte del parque automotor del INPEC.

Según la información reportada en el mismo aplicativo aparecen 610 procesos con fallos favorables en primera instancia, por $85.578.652.940, que representan el 7,46% de los administrativos, los cuales se encuentran provisionados y 216 procesos administrativos que no cuentan con información relacionada con el sentido del fallo, por valor de $932.386.905.949, que equivalen al 81,34%, sobre los cuales no se informa el sentido del fallo, lo cual no permite identificar el estado en que se encuentra al igual que la afectación de la provisión.

En el caso de los procesos laborales provisionados, aparecen 3 con fallos favorables y 28 sobre los cuales no se conoce el sentido del fallo, afectando igualmente la provisión sin conocer en qué estado se encuentran.

Por lo mencionado, el saldo de la cuenta 2701 – Litigios y Demandas genera incertidumbre, debido a las deficiencias generadas en el proceso de depuración de la información relacionada con las demandas en contra de la entidad, que se reconocen como provisiones.