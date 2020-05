Abren parcialmente el comercio en San Juan

Otro de los municipios de los Montes de María, que iniciaron la reapertura de varios sectores del comercio, es San Juan Nepomuceno, pero con estrictas medidas de seguridad.

Francisco Navarro, propietario de una panadería, señaló que, con la reapertura del comercio, podrá vender sus productos de forma gradual, pero es consciente de que debe cumplir una serie de protocolos para mantenerse libre de COVID-19.

Asegura que la Secretaría de Salud del Municipio le pidió que debía mantener la distancia de los clientes, uso de alcohol y gel antibacterial; y lo más importante, usar el tapaboca, que es la forma más segura para evitar el contagio.

Agregó que está optimista con la reapertura, ya que comenzará a recuperar lentamente todo lo que dejó de producir durante todo el tiempo que estuvo cerrado.

Igualmente, Edgardo Eckar Castellar, propietario de una ferretería, dijo que las medidas con las que debe vender y el horario puede trabajar inicialmente, porque tiene empleados que también necesitan del pago.

Indicó que cuando le informaron que podía abrir gradualmente la ferretería, sintió alivio.

El horario que le estipuló la Administración Municipal fue de 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde.

“Mientras nos daban la orden para abrir, fuimos trabajando con la señalización del distanciamiento en la parte interna, la cual debe ser de dos metros, instalamos un lavamanos en la parte de afuera con jabón antibacterial y alcohol, pero lo más importante es que nos permitirá dinamizar la economía local.

El alcalde, Wilfrido Romero Vergara, explicó que, a nivel del municipio, se ha cumplido con los lineamientos y protocolos establecidos por el Minsalud. Es por ello que comenzó con permitir la reapertura de ferreterías, almacenes de ropa y calzado.

Dijo estar a la espera de una respuesta del Ministerio, ya que le solicitaron los protocolos para los demás almacenes, con el fin de ir abriendo gradualmente el comercio, pero bajo una vigilancia estricta.

“Estamos siendo muy agresivos, en el buen sentido de la palabra, en las campañas para garantizar la no llegada del virus. Por eso realizamos vigilancia permanente a las droguerías y almacenes, no autorizamos el parrillero en motos, tampoco permitimos el ingreso de vehículos que no correspondan a la medida de ‘pico y placa’”, agregó.

Fue enfático al manifestar que si se llega a presentar algún caso positivo de COVID-19 en cualquiera de los establecimientos comerciales, automáticamente cerrarán el lugar.

Es obligatorio que las personas usen el tapabocas, por lo cual ya han entregado unos 3.500, pero esperan llegar a 5.000.

En cuanto a los comparendos, sostuvo que la Policía ha sancionado a unas 500 personas por diferentes factores.