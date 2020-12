Al Gobierno le quedó grande el puerto de Barranquilla: René Puche

Debido a que las obras de dragado en el canal de acceso al Puerto de Barranquilla no están funcionando porque en estos momentos se encuentra cerrado, el presidente del Intergremial del Atlántico, René Puche, dijo que el puerto le quedó grande al Gobierno Nacional.

“Uno no puede subestimar ni menospreciar el esfuerzo que está haciendo el Gobierno al tener la draga aquí en Barranquilla, el mismo esfuerzo que hace Cormagdalena, pero en realidad los resultados no se están dando y hay que tomar medidas porque un calado de 8 metros es casi como si virtualmente la zona portuaria de Barranquilla estuviera cerrada. Eso no lo podemos aceptar, es una realidad y al Gobierno le quedó grande este tema. Mientras nosotros sigamos improvisando este tema del puerto no va a tener mejoras”, aseguró Puche.

Ante el anuncio que hizo la Ministra de Transporte de prolongar con otro sí el contrato a la draga que hace los trabajos de calado en el puerto, el presidente del Puerto de Barranquilla manifestó que “el problema realmente no es de la draga. El problema es del interventor y el contratante que no le dan a la draga las instrucciones claras de lo qué tiene que hacer. Si ellos hacen eso y la draga incumple, entonces sí digamos que puede ser incumplimiento de la draga, pero mientras uno no tenga el conocimiento para decirle al dragador qué es lo que tiene que hacer uno no puede echarle la culpa al sofá. La culpa no está en la draga, la culpa está en que hay una serie de inexperiencias e improvisaciones que tienen al dragador dragando de un lado para otro”.

Indicó que para tratar de acabar con la problemática del canal del acceso “aquí lo que hay que hacer es un dragado capital. No puedes hacerle un mantenimiento a algo que no existe. El canal de acceso está obsoleto, hay que actualizarlo, hay que adecuarlo, hay que hacer un dragado capital para posteriormente hablar de mantenimiento”.

El contrato que se le adjudicó al dragador es para que mantenga el calado del canal de acceso en 10.20 metros, pero solo ha podido mantenerlo en 8.0 metros.

Al respecto Puche dijo que “el contratista hace con el contratante lo que el contratante le permita hacer. Y esa es la realidad. Findeter desconoce que aquí hay un problema. Nos hemos reunido con Findeter, con Cormagdalena y la Contraloría y los tres desconocen que aquí hay un problema. Donde un contrato dice que debe haber un calado de 10.20 metros y en lo va del año, que ya se va a acabar, no ha habido un solo día con ese metraje de calado, como lo estipula el contrato. Entonces, algo está realmente mal”.