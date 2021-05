Alcalde de Arenal dio positivo para COVID-19

Luego de realizarse la prueba semanal, ayer Rafael Valle Ramos, alcalde de San Estanislao de Kotska-Arenal, confirmó que dio positivo para el virus del COVID-19.

El mandatario anunció, por medio de un video, que está en aislamiento junto a su esposa Bertilda Suárez, quien también salió positiva para el virus, cumpliendo con el tratamiento y los controles médicos.

“Quiero informar a mis paisanos que me realizo pruebas rutinarias, y la de ayer (jueves) salió positiva. Aunque me encuentro bien de salud, personal médico está atento a la evolución. Cumpliré con el aislamiento preventivo y con el tratamiento médico”, dijo Valle Ramos, quien extendió una invitación a su comunidad para que no baje la guardia y siga cuidándose en casa.

“Tengan en cuenta —agregó— que este virus se ha llevado a mucha gente, y lo mejor que podemos hacer es cumplir con el aislamiento”.